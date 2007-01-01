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Настоящее фото товара Стул Гаага, зебра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гаага, зебра
93 оценки
6 6902
6 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Гаага, зебра - фото 1Стул Гаага, зебра - фото 2Стул Гаага, зебра - фото 3Стул Гаага, зебра - фото 4Стул Гаага, зебра - фото 5Стул Гаага, зебра - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Гаага, зебра производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Гаага, зебра производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Гаага, зебра производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Гаага, зебра производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Гаага, зебра

Артикул: CH-032-438
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя. Красный цвет расставит яркие акценты в любом интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7,3 кг
  • Цветкрасный, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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