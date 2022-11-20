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Стул Гаага, зебра

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя. Красный цвет расставит яркие акценты в любом интерьере.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,3 кг
  • Цветкрасный, коричневый

Выполненные заказы

Стул Гаага, велюр зебра, ножки бук, белая эмаль
Стул Гаага, велюр зебра, ножки бук, белая эмальСтул Гаага, велюр зебра, ножки бук, белая эмальСтул Гаага, велюр зебра, ножки бук, белая эмальСтул Гаага, велюр зебра, ножки бук, белая эмаль
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