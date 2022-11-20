СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ

4.3
2 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ
СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ
Следующий СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ
СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames M выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames M обеспечивает сидящему высокую степень комфорта. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 5 цветов на выбор. Ножки оснащены резиновыми подпятниками. Поставляются в разобранном виде.

Упаковка 4 шт
Вес брутто: 19,5 кг
Габариты упаковки 600х700х700 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветжелтый
  • Вес4.2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота840 мм
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Чехол 42, габардинНастоящее фото товара Чехол 42, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 42, габардин

Чехол 57, габардинНастоящее фото товара Чехол 57, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от670
13

Чехол 57, габардин

Настоящее фото товара Чехол 38, произведённого компанией ChiedoCover
от890
9

Чехол 38

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Чехол 55, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 55, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55, бордовый

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55

Другие товары из раздела

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

СТУЛ EAMES M СВЕТЛО-СЕРЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M СВЕТЛО-СЕРЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
10

СТУЛ EAMES M СВЕТЛО-СЕРЫЙ

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Прозрачный

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99026
3 990 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый