Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
Стул Тюльпан без прострочки, велюр selesta 27, светлый орех
Стул Киви, велюр Teddy 021, ножки RAL 9005/ золото
Стул Ruby, рогожка Монтана 158, светлый орех
Стул полубарный Тревер, велюр Velutto 26
Стул Мила, велюр Teddy 005/ спинка Труссарди 0/3, светлый орех
Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех
Стул Connor Lux бархат винно-красный
Стул Connor Lux бархат пудровый
Стул Connor Lux бархат светло-серый
Стул Connor Lux бархат зелёный
Стул Connor Lux бархат бежевый
Стул Hunt с подлокотниками бархат синий
Стул Hunt с подлокотниками бархат светло-серый
Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый
Стул Hunt с подлокотниками бархат зелёный
Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20
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Стол Купер 160, темный дуб/ черный каркас
Стол Cremona 140, белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас
Стол Ниагара 140 Светлое дерево, итальянская керамика / черный каркас