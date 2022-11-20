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Стул Bali, велюр Тедди 003, лак

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Стул Berg бархат серый Alaska

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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