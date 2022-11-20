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Стул Клио

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7.7 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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