Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес7.7 кг
- Страна изготовленияРоссия
Стул Диана велюр черный
Стул Чак серый
Стул Алекса велюр терракотовый
Стул Чендлер велюр зеленый
Кресло Карнавал пыльно-розовое/бордо
Кресло Кристи серое
Стул Бон экокожа бежевый
Стул Кинг желтый
Стул Кинг серый
Стул Монарх, черный, черные ножки
Стул Монарх, коричневый
Стул Монарх королевский синий
Стул полубарный Лоренс велюр синий
Стул полубарный Лоренс велюр пыльно-розовый
Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20
Стул уличный Фотон
Барный стол Мохито черный
Столешница ЛДСП, венге
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро