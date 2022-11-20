Кресло Кэрол синий
26 990 ₽29 990 ₽
1 коробка/ 2 шт
Вес: 6,6
Вес брутто: 18
Обьем: 0,18
Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
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