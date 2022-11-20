Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200/1600 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка80
- Цветсерый, черный
Стол обеденный "Гермес" №1, орех
Стол обеденный "Гермес" №1, слоновая кость
Стол обеденный "Гермес" №1, коньяк
Стол обеденный "Гермес" №1, венге
Стол обеденный "Милан" №1, слоновая кость
Стол обеденный "Милан" №1, орех
Стол обеденный "Милан" №1, коньяк
Стол обеденный "Милан" №1, венге
Стол обеденный "Аполлон" №1, слоновая кость
Стол обеденный "Аполлон" №1, орех