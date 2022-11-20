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Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

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Характеристики товара

Описание


Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере. Эта модель подойдет для большой семьи или в дом, где часто бывают гости. Габариты и форма стола позволяют свободно размесить 6-8 человек.
Основание стола покрыто порошковой краской и крепится к плите МДФ с обратной стороны стеклянной столешницы. В основании ножек – подпятники для предотвращения царапин на полу. По высоте не регулируются. Размеры столешницы 160*90 см. Высота стола 76 см, вес 55,5 кг.2 коробки / 1 шт.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 167*97*30,5
1короб: 167*97*8,5
2короб: 78*61*22
Вес брутто: 60
1короб: 51
2короб: 9
Объем: 0,24
1короб: 0,14
2короб: 0,1

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина900 мм
  • Вес55.5 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки60 кг

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