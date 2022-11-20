Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с металлическими ножками оригинальной формы. Такое сочетание смотрится эффектно в любом интерьере. Эта модель подойдет для большой семьи или в дом, где часто бывают гости. Габариты и форма стола позволяют свободно размесить 6-8 человек.
Основание стола покрыто порошковой краской и крепится к плите МДФ с обратной стороны стеклянной столешницы. В основании ножек – подпятники для предотвращения царапин на полу. По высоте не регулируются. Размеры столешницы 160*90 см. Высота стола 76 см, вес 55,5 кг.2 коробки / 1 шт.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 167*97*30,5
1короб: 167*97*8,5
2короб: 78*61*22
Вес брутто: 60
1короб: 51
2короб: 9
Объем: 0,24
1короб: 0,14
2короб: 0,1
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600 мм
- Длина900 мм
- Вес55.5 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки60 кг