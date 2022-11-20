Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, коричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Janet, бежевый/ хром
Стул Kelly, бежевый/ хром
Стул Kelly, белый/ хром
Стул Kelly, светло-серый/ хром
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest
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