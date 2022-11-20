Стул Hermes, светло-бежевый фактурный велюр, серо-коричневый/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, коричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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