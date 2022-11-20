Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а износостойкая велюровая обивка не требует особого ухода. Ее стильное цветовое сочетание с золотыми ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 64*53*52
Вес брутто: 13,8 кг
Объем: 0,18
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина545 мм
- Глубина560 мм
- Вес5.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсиний, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки13.80 кг