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Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки - фото 1Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки - фото 2Видеообзор мягкого стула Турин - ChiedoCover - видео 3Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки - фото 4Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки - фото 5Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки - фото 6

Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки

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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку, а износостойкая велюровая обивка не требует особого ухода. Ее стильное цветовое сочетание с золотыми ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 64*53*52

Вес брутто: 13,8 кг

Объем: 0,18

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина545 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки13.80 кг

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