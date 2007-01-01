Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Cone
38 оценок
51 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Cone - фото 1Кресло Cone - фото 2Кресло Cone - фото 3

Кресло Cone

Артикул: CH-020-705
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Цветкрасный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Соул-М, черный
Фотография товара Кресло Соул-М, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Амбо, желтое
Фотография товара Кресло Амбо, желтое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79050
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-голубое

26
  • оранжевый
  • голубой
  • розовый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Балатон, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, черное, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, черное

42
Фотография товара Кресло Ева, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, оранжевое

32
Фотография товара Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева бирюзовое, белая эмаль

34
Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая

14
Фотография товара Кресло Верди, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Верди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Верди, синее

10
Фотография товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Кресло-качалка с оттоманкой ANDREA, серый

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Харви бежевый деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харви бежевый деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽

Кресло Харви бежевый деревянные ножки

12
  • серый
  • бежевый
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 09010
18 890 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный

7
  • серый
  • черный
В наличии 31 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар

9
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Эвита темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита темно-серый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый

13
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Albert, кожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Albert, кожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 99031
47 190 ₽Оптовая цена

Стул Albert, кожа белый

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Madrid Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Madrid Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 280
Оптовая цена

Madrid Кожа Черный

46
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Кросс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул компьютерный Кросс

12
В наличии 68 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон блу, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон блу, металл

5

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард

6
Фотография товара Кресло Shell от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло Shell

14
  • красный
  • зеленый
Фотография товара Кресло Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Кресло Dante

15
Фотография товара Кресло Snuggle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Snuggle, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Snuggle

15
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, бежевый

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Клири от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клири, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Клири

7
Фотография товара Кресло Авиана Вельвет, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Авиана Вельвет, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Кресло Авиана Вельвет, розовый

13
В наличии 8 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый

14
В наличии 117 шт.

Товар в корзине

Кресло Cone
Кресло Cone
51 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, вивальди ромб

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар

9
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Эвита темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99049
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита темно-серый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности