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Стул Энрике

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота945 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Ширина605 мм
  • Длина515 мм
  • Вес8.3 кг
  • Объем0.14 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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