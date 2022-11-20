Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота945 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина605 мм
- Длина515 мм
- Вес8.3 кг
- Объем0.14 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки2шт/1кор см
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