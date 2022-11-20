Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Hermes, молочный фактурный велюр, серо-белый/ черный каркас
Стул Hermes, светло-бежевый фактурный велюр, серо-коричневый/ черный каркас
Стул Hermes, серый камень фактурный велюр, темно-серый/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
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