Мебель для номеров

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кровать Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кровать Фиеста
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Light, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кровать без подъёмного механизма Николь Light
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Настоящее фото товара Кровать Верона, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 590 ₽
Оптовая цена
5
Кровать Верона
Настоящее фото товара Мягкая кровать Emerald, произведённого компанией ChiedoCover
196 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Мягкая кровать Emerald
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Основание для кровати Box Spring Hotel
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Основание для кровати Box Spring Rest
Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
21 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Прихожая лофт Нагпур
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Прихожая лофт Наилси
Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Прихожая лофт Намвон
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Прихожая лофт Наплен
Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Прихожая лофт Наталь
Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
Хит
850 ₽
Оптовая цена
4.9
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 350 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 260 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.6
КПБ 1.5 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.4
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 950 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ Евро, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 950 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.1
КПБ 2.0 сп с евро, сатин 135гр
Настоящее фото товара Фен Valera Hotello BLDC, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Фен Valera Hotello BLDC
Настоящее фото товара Фен G-Teq 8719, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Фен G-Teq 8719
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Фен G-Teq 8737, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Фен G-Teq 8737
Настоящее фото товара Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome
Настоящее фото товара Фен Valera Premium Smart Shaver 1600, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Фен Valera Premium Smart Shaver 1600
Настоящее фото товара Фен Valera Action Sp-White 1800, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Фен Valera Action Sp-White 1800
Настоящее фото товара Фен Valera Premium Super 1600, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Фен Valera Premium Super 1600
Настоящее фото товара Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push
Настоящее фото товара Часы-будильник HM-9, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Часы-будильник HM-9
Настоящее фото товара Часы-будильник HC-12, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Часы-будильник HC-12
Настоящее фото товара Часы-будильник HB-11 Pro, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы-будильник HB-11 Pro
Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H3, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Телефон для гостиницы Fanvil H3
Настоящее фото товара Телефон для гостиницы Fanvil H1, произведённого компанией ChiedoCover
4 180 ₽
Оптовая цена
4.5
Телефон для гостиницы Fanvil H1
Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Телефон для гостиницы IPmatika PH656NW
Настоящее фото товара Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-B, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Телефон для гостиницы IPmatika PH658N-B
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Диван Честер Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
59 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер Диамант
Настоящее фото товара Диван Генри, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Генри
Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
24 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Дели
Настоящее фото товара Диван Элефант Мини-2, произведённого компанией ChiedoCover
64 250 ₽
Оптовая цена
5
Диван Элефант Мини-2

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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