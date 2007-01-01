Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Солейс Гольф, овалина, пластик
9 оценок
3 790
Кресло Солейс Гольф, овалина, пластик

Артикул: CH-069-642
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота930/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сидение с увеличенной мягкой подушкой. Механизм регулируем глубину сидения. Максимальная нагрузка - 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Другие товары из раздела стулья-кресла

61 790
Кресло Cloud, экокожа, серый, белый

8
42 590
Кресло Settle, черный

14
7 590
Кресло Солейс, хром

14
2 690
Стул кассира M

13
8 090
Кресло Moderno GTS, пиастра, хром

10
6 690
Кресло Bimbl Нептун, хром

11
5 690
Кресло Bimbl Т-01, пластик

9
9 090
Кресло Direction Лайт B, хром

9
10 390
Кресло Clay, пластик

6
17 990

Кресло Сенатор

9

С этим товаром покупают

