Товар в корзине. Перейти
Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 1Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 2Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 3Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 4Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 5Стул Корсе желтый / черный глянец - фото 6

Стул Корсе желтый / черный глянец

Артикул: CH-035-350
42 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Корсе светло-серый/ черный глянец
Стул Корсе светло-серый/ черный глянец
Следующий Стул Бекал черный / матовый черный
Стул Корсе светло-серый/ черный глянец

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес4.84 кг
  • Объем0.201 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy BlueНастоящее фото товара Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
40

Стул-кресло Самба, каркас серебро, подлокотники бук морилка венге, обивка кож зам Galaxy Cream и Galaxy Blue

Распродажа
Стул Eames V, экокожа чернаяНастоящее фото товара Стул Eames V, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽
63

Стул Eames V, экокожа черная

В наличии 800 шт.
Стул ЭшлиНастоящее фото товара Стул Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
89

Стул Эшли

Стул CriciНастоящее фото товара Стул Crici, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
99

Стул Crici

Стул SulayНастоящее фото товара Стул Sulay, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
68

Стул Sulay

Стул maniyaНастоящее фото товара Стул maniya, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
93

Стул maniya

Стул ТандерНастоящее фото товара Стул Тандер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
67

Стул Тандер

Стул JabalyНастоящее фото товара Стул Jabaly, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
80

Стул Jabaly

Стул ДельтаНастоящее фото товара Стул Дельта, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
76

Стул Дельта

Стул СпрингсНастоящее фото товара Стул Спрингс, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
70

Стул Спрингс

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол С-40, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
45

Стол С-40

Тумба РольфНастоящее фото товара Тумба Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
37

Тумба Рольф

Барный стул Гардур, велюр черныйНастоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
88

Барный стул Гардур, велюр черный

В наличии 30 шт.
Стол Фуджи, 80х80Настоящее фото товара Стол Фуджи, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
48

Стол Фуджи, 80х80

Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 500
Оптовая цена
52

Стул Amaretto, античный серебристо-серый/ черный каркас

В наличии 29 шт.
Пуф Кубо, круглыйНастоящее фото товара Пуф Кубо, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
43

Пуф Кубо, круглый

Стул Маттео, голубойНастоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
40

Стул Маттео, голубой

В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела стулья по материалам

Распродажа
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
42

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
71

Стул Вертекс 20мм

Распродажа
Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
55

Стул Хит 25мм с подлокотниками