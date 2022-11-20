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Стул обеденный Aqua Ткань Черный

Артикул: CH-052-408
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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