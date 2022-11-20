Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр – приятный на ощупь износостойкий, гигроскопичный материал. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
Основные характеристики
- Высота935 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки15.18 кг