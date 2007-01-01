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Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные
93 оценки
6 69021
8 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 1Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 2Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 3Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 4Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 5Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 6Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
+12Реальное изображение товара 7 Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Маллин, велюр Cambridge Maroon, ножки черные

Артикул: CH-020-214
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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