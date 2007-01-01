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Стул Nomad черный, пластик

Артикул: CH-050-889
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Стулья стопируются.

Возможно изготовление в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес3.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки870 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки3.70 кг

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