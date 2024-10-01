Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый
Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный
Стол Лидер 9, D80см, белый, белый
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари пластиковый NEW, белый
Стул Laval, пыльно-фиолетовый бархат/ золото
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножки
Стол складной Уитни
Стол Лофт Нево
Подстолье чугунное Понтэ
Скамья Дания, 2000*570*940, корона коричневая, каркас бронза
Чехол на стул 08
Чехол 01 белый
Стул Solar, черный
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул складной Мармарис, белый
Стул складной Мармарис, черный каркас
Стул складной Мармарис, белый, черный каркас
Стул UNO, белый
Стул UNO, черный
Чехол 01 белый бифлекс
Чехол 08 белый бифлекс
Диван Vintage, велюр
Стул складной Конференц
Стол складной Раунд 180
Стул на металлокаркасе Джокер черный
Стул Гольф, венге
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, без отбойников
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников
Стол Лидер 1, 1200x600, белый, без отбойников
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3 d1500, орех, черный
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона синяя
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 25 мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 20мм банкетный, золото, ромб красный
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, ричард 1346/010101 гладь белая
Стол Лофт Нево, ЛДСП
Диван Vintage, велюр, розовый
Стул Астра, каркас хром, серый кожзам
Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см
Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Подушка 01 для стула Кьявари, габардин белый, 2см
Подушка 01 для стула Кьявари, габардин бежевый, 2см
Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный
Стул Хит 20мм банкетный, золото, корона красная
Чехол для стола 05, D70см, H110см
Стул Тюльпан с широким сиденьем, велюр Sahara 004
Стол Лидер 3, D 1500*750, белый, каркас белый
Стол Лидер 3 d1500*750, орех, черный