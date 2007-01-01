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Стул Aegis серый, пластик

Артикул: CH-050-888
5 оценок
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Фотография товара Стул Aegis черный, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в других цветах.

Штабелируемые. Устойчивы к солнцу и влаге. Имеют силиконовые накладки на ножках.
Выдерживают нагрузку до 100 кг.

Разрешенная нагрузка до 120 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки3.10 кг

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