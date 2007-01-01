Характеристики товара
Описание
Вдохновлённая природой. С эффектом лаконичной красоты. Выразительная геометрия приглашает вас к столу! Проведите по нему рукой, почувствуйте тёплую гладкую поверхность. Крепкая твёрдая древесина. Выраженный рельефный рисунок. Цвет золотого дуба, в котором можно различить игру нескольких оттенков: соломенного, карамельного и тростникового в тёмных гребешках прожилок. Стол Jaxton поможет устроить вам прелестный завтрак весенним утром или незабываемый ужин. Материал столещницы МДФ с дубовым шпоном. Функциональная столешница раскладывается по вашему желанию. Ножки изготовлены из цельного каучукового дерева. Для полной гармонии – стулья Violet. Эргономичные, не занимают много места, мягкое сиденье, каркас – благородный дуб. Стильно и качественно – не значит дорого! В разложенном виде диаметр стола 106 см, в сложенном виде ширина стола 64,5 см + два боковых крыла по 23 см. Высота стола 75,5 см.
Размер упаковки: 110*110*12 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1060 мм
- Ширина645 мм
- Высота755 мм
- Диаметр1060 мм
- Вес17.3 кг
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет