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Стол обеденный Jaxton

Артикул: CH-050-313
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вдохновлённая природой. С эффектом лаконичной красоты. Выразительная геометрия приглашает вас к столу! Проведите по нему рукой, почувствуйте тёплую гладкую поверхность. Крепкая твёрдая древесина. Выраженный рельефный рисунок. Цвет золотого дуба, в котором можно различить игру нескольких оттенков: соломенного, карамельного и тростникового в тёмных гребешках прожилок. Стол Jaxton поможет устроить вам прелестный завтрак весенним утром или незабываемый ужин. Функциональная столешница раскладывается по вашему желанию. Прочнейшие дубовые ножки. Для полной гармонии – стулья Violet. Эргономичные, не занимают много места, мягкое сиденье, каркас – благородный дуб. Стильно и качественно – не значит дорого! В разложенном виде диаметр стола 106 см, в сложенном виде ширина стола 64,5 см + два боковых крыла по 23 см. Высота стола 75,5 см.

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Основные характеристики

  • Длина1060 мм
  • Ширина645 мм
  • Высота755 мм
  • Диаметр1060 мм
  • Вес17.3 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

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