Стул Рэми

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Характеристики товара

Описание

Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из профильной стальной трубы 30*15 мм.
Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.
Стулья “Рэми” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожзам, ткань
  • Допустимая нагрузка100 кг

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