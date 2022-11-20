Характеристики товара
Описание
Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из профильной стальной трубы 30*15 мм.
Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.
Стулья “Рэми” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина460 мм
- Глубина570 мм
- Вес5,1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожзам, ткань
- Допустимая нагрузка100 кг