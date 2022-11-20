Товар в корзине. Перейти
Стул КАПРИ 25-1 - фото 1

Стул КАПРИ 25-1

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Такер, желтый деревянный
Стул Такер, желтый деревянный
Следующий Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, желтый деревянный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьядерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки16 кг

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1235, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
5

Подстолье чугунное 1235

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1277ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Подстолье хромированное 1277ЕМ

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1279ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
6

Подстолье хромированное 1279ЕМ

В наличии 1 шт.
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Кресло Самба GНастоящее фото товара Кресло Самба G, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Кресло Самба G

Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
14

Подстолье хромированное 1005

В наличии 30 шт.
Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзамНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
9

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

Другие товары из разделасупер - эко
Стул Такер полубарный, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
10

Стул Такер полубарный, черный деревянный

Стул Такер полубарный, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
9

Стул Такер полубарный, синий деревянный

Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Стул Такер полубарный, серый деревянный

Стул Геркулес коричневый с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Геркулес коричневый с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
11

Стул Геркулес коричневый с черной подушкой

Стул складной Торни, голубойНастоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
9

Стул складной Торни, голубой

Стул ФьордНастоящее фото товара Стул Фьорд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
6

Стул Фьорд