Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьядерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки16 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Подстолье чугунное 1235
Подстолье хромированное 1277ЕМ
Подстолье хромированное 1279ЕМ
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Кресло Самба G
Подстолье хромированное 1005
Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам