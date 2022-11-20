Характеристики товара
Описание
Уютное и стильное офисное кресло в обивке из велюра. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из хромированного металла и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.
Упаковка:
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*38*65
Вес брутто: 14,5
Объем: 0,178
Основные характеристики
- Высота до сиденья320/420 мм
- Ширина555 мм
- Глубина570 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай