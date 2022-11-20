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Кресло компьютерное Кларк велюр розовый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уютное и стильное офисное кресло в обивке из велюра. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.

Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из хромированного металла и позволяет выдержать нагрузку до 120 кг.

Упаковка:

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 72*38*65

Вес брутто: 14,5

Объем: 0,178

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья320/420 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина570 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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