Характеристики товара
Описание
Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*67*78
Вес брутто: 15,400
Объем: 0,40
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота1115 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес5.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.40 м3
- Вес упаковки15.40 кг