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Стул барный Флекс велюр серый

Артикул: CH-049-506
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.
Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*67*78
Вес брутто: 15,400
Объем: 0,40

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота1115 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес5.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Вес упаковки15.40 кг

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