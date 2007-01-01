Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Флекс велюр серый
26 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Флекс велюр серый - фото 1Стул барный Флекс велюр серый - фото 2Стул барный Флекс велюр серый - фото 3Стул барный Флекс велюр серый - фото 4Стул барный Флекс велюр серый - фото 5Стул барный Флекс велюр серый - фото 6Стул барный Флекс велюр серый - фото 7Стул барный Флекс велюр серый - фото 8Стул барный Флекс велюр серый - фото 9

Стул барный Флекс велюр серый

Артикул: CH-049-506
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников
Фотография товара Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Дэйв латте
Фотография товара Стул полубарный Дэйв латте от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный барный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников.

Ножки черные, изготовлены из металла. Удобная форма сиденья, поддерживающая спинка. Лаконичный дизайн стульев подойдет к практически в любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки15.4 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул барный Тиесто белый

74
  • бежевый
  • черный
  • белый
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН черный

86
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
  • серый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • черный
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Аква Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Аква Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 54032
8 090 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Аква Ткань Серый

9
В наличии 171 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 39047
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Черный

15
В наличии 131 шт.
Фотография товара Стул Raze, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, зеленый велюр

14
Фотография товара Барный стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Миллер

15
Фотография товара Стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Миллер

10
Настоящее фото товара Стул Терра Вуд, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Терра Вуд, синий

11
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, атина

8
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий

7
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Kraus, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, зеленый велюр

7
  • белый, серый, черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, серо-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, серо-розовый

97
Настоящее фото товара Кресло Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Кресло Колло Люкс СКС

38
Фотография товара Кресло дизайнерское Коди, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Коди, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Кресло дизайнерское Коди, зеленый

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Светло-бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Светло-бежевое

7
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/серый

8
В наличии 10 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, жаккард серый/велюр бордо, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, жаккард серый/велюр бордо, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49033
15 590 ₽

Полукресло Лилия, жаккард серый/велюр бордо, ножки металл

67
Фотография товара Барный стул Лагер, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, серая кожа

88
Фотография товара Стул Харпер, рогожка, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер, рогожка, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул Харпер, рогожка, бежево-серый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Милу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милу, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Милу

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный

8
В наличии 14 шт.В пути 1889 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый

10
Фотография товара Стул Селен, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Селен, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Стул Селен, бежевый

8
Новинка
Фотография товара Стул полубарный Золли черный/велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Золли черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 190

Стул полубарный Золли черный/велюр бежевый

13
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • темно-серый
Фотография товара Стул Шелли черный/ткань бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Шелли черный/ткань бежевый

6
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный
Фотография товара Стул Шелли черный/ткань кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Шелли черный/ткань кофейный

10
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул барный Флекс велюр серый
Стул барный Флекс велюр серый
от 8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий

7
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Kraus, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, зеленый велюр

7
  • белый, серый, черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Кресло Монро, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Монро, какао

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности