Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки13.20 кг