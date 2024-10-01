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Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 1Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 2Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 3Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 4Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 5Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий - фото 6

Стул Колин NEW, вельвет, пыльно-синий

Артикул: CH-067-983
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки13.20 кг

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