Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина610 мм
- Глубина540 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)
Стул GOA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный
Стул пластиковый Snow, оливковый
Стул William бархат зелёный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло