Товар в корзине. Перейти
Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный - фото 1Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный - фото 2Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный - фото 3Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный - фото 4Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный - фото 5

Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный

Артикул: CH-071-966
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Миранда, Орех/Серый
Фотография товара Стул Миранда, Орех/Серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный в мягкой обивке велюр. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас стальной с принтом под дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Вес3.5 кг
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела офисные стулья

Товар в корзине

Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный
Стул мягкий Prism, велюр, металл, дерево, красный
3 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности