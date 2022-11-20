Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяшенилл
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Prince velvet, темно-синий, ножки орех, BL86
Стул Prince velvet, медовый, ножки белые, BL68
Стул Prince velvet, бирюзовый, ножки белые, BL68
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Стул Tulip красный
Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
Табурет Tulip