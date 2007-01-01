Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех
63 оценки
5 49017
6 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 1Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 2Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 3Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 4Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 5Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 6Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 7Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 8Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех - фото 9
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех

Артикул: CH-025-424
63 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Рикко ножки бук, желтый велюр
Фотография товара Стул Рикко ножки бук, желтый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, каркас бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Количество изделий в упаковке: 1-2 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг

Количество изделий в упаковке: 3-5 шт
Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1330 мм
Объем: 0.58 м³
Вес: 15-25 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес4,4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79041
16 380 ₽

Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки

95
  • серый
  • изумрудный
  • коричневый
  • зеленый
Фотография товара Стул Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Лорд

53
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/графит

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Падуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Падуя, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Падуя

8
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09013
5 790 ₽

Стул Аэр, велюр Евита 29, металл 40*20 Рал 9005

14
Фотография товара Стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Миллер

10
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс скуар полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс скуар полубарный, зеленый

9
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый

6
Фотография товара Стул компьютерный Макс LB, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Макс LB, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул компьютерный Макс LB, серый

5
  • черный
  • серый
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, букле, бежевый, белый

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя 574-А, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Кресло руководителя 574-А

6
Настоящее фото товара Кресло Ирго, раскладное, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Ирго, раскладное, темно-серый

15
Фотография товара Кресло Балатон, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, серебряный

41
Фотография товара Кресло Этна винное, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна винное, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Этна винное, основание хром

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло-качалка Орион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Орион, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло-качалка Орион

9
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Бирюзовый

8
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Кресло Маления Синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Синее

12
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, желтый

8
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • черный

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
  • желтый
  • серый
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул церковный Крок, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул церковный Крок, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 55034
5 350 ₽

Стул церковный Крок, каркас бронза

85
  • Стул церковный Крок 25 мм, рогожка montana 283, антик серебро
  • коричневый, бронза
  • серый
Настоящее фото товара Стул Шаде офисный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Шаде офисный, серо-голубой

15
Настоящее фото товара Стул Родео Вертекс, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Родео Вертекс

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный 360, синий, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный 360, синий, велюр, каркас металл, шампань

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, белый

10
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул мягкий, велюр, металл, черный, темно-серый

5
Фотография товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Мускус, пятилучие, велюр, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59018
6 790 ₽

Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех
Стул Руби, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех
от 5 490
6 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя 574-А, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Кресло руководителя 574-А

6
Настоящее фото товара Кресло Ирго, раскладное, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Ирго, раскладное, темно-серый

15
Фотография товара Кресло Балатон, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690
Оптовая цена

Кресло Балатон, серебряный

41

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности