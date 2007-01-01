Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
50 оценок
34 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 1Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 2Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 3Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 4Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 5Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 6Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - фото 7
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 производства ChiedoCover

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10

Артикул: CH-011-308
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Френд, велюр бордо
Фотография товара Кресло Френд, велюр бордо от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Амур, серое
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Дженкс- выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10 - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290

Кресло Дакота

45
Фотография товара Кресло Шангрила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890

Кресло Шангрила

40
  • красный, серый
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Эгг, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг, терракот

46
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Кресло Оскар, бордовое

37
Фотография товара Кресло Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Грейс

36

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9905
4 190 ₽

Стул Олис на конусных опорах, серый велюр

7
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

14
Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Фотография товара Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
29 790

Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул металлический Сюрин, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Сюрин, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул металлический Сюрин, кофейный

11
  • серый, черный
  • коричневый
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул барный ДИЖОН серый

90
  • бежевый
  • голубой
  • красный
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Эхо бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Эхо бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Эхо бежевый

26
  • бежевый, черный
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
В наличии 65 шт.В пути 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
10 090 ₽

Стул Тони, искусственный мех

83
Распродажа
Фотография товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59040
9 190 ₽

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

71
Фотография товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, агата компаньон коричневый

15
  • бежевый, золотой
  • желтый, бежевый, золотой
  • коричневый, золотой, разноцветный, темно-коричневый

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
Фотография товара Кресло Serval Q Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Serval Q Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 250
Оптовая цена

Кресло Serval Q Экокожа Черный

8
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 910
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
  • черный
  • серый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло отдыха Шарлиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Шарлиз, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло отдыха Шарлиз

7
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая кожа, алюминевая крестовина

13
Настоящее фото товара Кресло Грейл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
78 190

Кресло Грейл, черный

14
  • черный
  • бежевый, черный
  • серый, черный
В пути 7 шт.
Фотография товара Кресло Ноотропик, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ноотропик, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло Ноотропик, оливковый

7
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, белый

6
Фотография товара Кресло Атланта, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Атланта, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Кресло Атланта, хром, черный

14
В наличии 46 шт.
Фотография товара Кресло Клео, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клео, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Кресло Клео, хром, черный

13

Товар в корзине

Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
от 34 990
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис на конусных опорах, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9905
4 190 ₽

Стул Олис на конусных опорах, серый велюр

7
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

14
Фотография товара Стул В-630 Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630 Грейс

91
Фотография товара Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
29 790

Стул Нура, орех натуральный, обивка бежевая

10
В наличии 36 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности