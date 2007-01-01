Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валентино, бежевый
55 оценок
9 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Валентино, бежевый - фото 1Стул Валентино, бежевый - фото 2Стул Валентино, бежевый - фото 3Стул Валентино, бежевый - фото 4

Стул Валентино, бежевый

Артикул: CH-030-210
55 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, бежевый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, бежевый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Адалия, белый
Фотография товара Стул Адалия, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.08 л
  • Количество мест1
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Морган, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79055
8 290 ₽Оптовая цена

Стул Морган, пластиковый, черный

26
  • белый
  • черный
  • красный
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Калгари мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Калгари мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Калгари мятный

46
  • зеленый
  • белый
  • бежевый
  • оранжевый, черный
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 89038
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR БИРЮЗОВЫЙ

57
Фотография товара Кресло Color RCH от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Color RCH, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Кресло Color RCH

7
  • синий
  • черный
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Изо, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 89025
2 490 ₽Оптовая цена

Стул Изо, пластик, красный

15
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

5
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), черный

5
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), серый

5
Фотография товара Стул Риккон, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риккон, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Риккон, желтый

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый

40
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора

50
  • белый
  • Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит
  • бежевый
В наличии 56 шт.
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки

6
  • Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый

43
Фотография товара Стол пластиковый Sky Table бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sky Table бежевый

43
  • белый
  • серый
  • бежевый
В наличии 13 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая

44
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч темно-синий

38
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 639 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло Андреа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Андреа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Кресло Андреа, черный

45
  • черный
  • белый
  • красный
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, серый

37
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный Isy Antishock, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стул барный Isy Antishock, серый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Боттега, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боттега, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Боттега, красный

9
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Блок СН, пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блок СН, пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99037
4 690 ₽Оптовая цена

Стул Блок СН, пластиковый коричневый

26
  • белый
  • бирюзовый
  • коричневый
  • черный
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19024
31 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), оранжевый

8
Фотография товара Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Н-16 Пантон, оранжевый, матовый

5
  • голубой
  • оранжевый
В наличии 120 шт.
Фотография товара Стул Клэп, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клэп, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Клэп, белый

11
Фотография товара Стул Риккон, лавандовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риккон, лавандовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул Риккон, лавандовый

15
Фотография товара Стул Горг, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Горг, голубой

11

Товар в корзине

Стул Валентино, бежевый
Стул Валентино, бежевый
9 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол С-24 на стул Борно, журавинка белый

40
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора

50
  • белый
  • Столик пластиковый для лежака Rodi антрацит
  • бежевый
В наличии 56 шт.
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки

6
  • Подушка сиденья Оптимум для кресла высокого Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Стулья и кресла
Стулья и кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности