Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота815 мм
- Ширина575 мм
- Глубина560 мм
- Вес5.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул Lazzoli 4100
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Стул William с подлокотниками ромб, бархат кобальтовый
Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге
Стол Avanti New, раскладной, дуб
Стол Marcel, кофе/ черный
Стол Next, круглый, раздвижной, угольный камень/ черный
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный