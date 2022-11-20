Стул хром, черная кожа

15 оценок

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Стул хром, черная кожа

4.5
2 930 ₽
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Стул для посетителей хром, бежевая кожа

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: экокожа
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39,5*42,5
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 44,5*59,5
Высота сиденья от пола, см.: 44,5
Высота стула общая, см.: 83
Высота спинки, см.: 38,5
Вес стула нетто, кг.: 4,6
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: стопка 10
Вес стандартной упаковки, кг.: 48.5
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.551

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Основные характеристики

  • Глубина595 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина445 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота830 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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