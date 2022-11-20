Материал сиденья: экокожа
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 39,5*42,5
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 44,5*59,5
Высота сиденья от пола, см.: 44,5
Высота стула общая, см.: 83
Высота спинки, см.: 38,5
Вес стула нетто, кг.: 4,6
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: стопка 10
Вес стандартной упаковки, кг.: 48.5
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.551
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