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Стол обеденный Lomond Extra Large

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Стол обеденный Niven

Характеристики товара

Описание

Высота: 760 мм

Ширина: 2400 мм

Глубина: 900 мм

Материал: сталь

Вес: 50 кг


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