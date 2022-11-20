Характеристики товара
Описание
Высота: 760 мм
Ширина: 2400 мм
Глубина: 900 мм
Материал: сталь
Вес: 50 кг
Высота: 760 мм
Ширина: 2400 мм
Глубина: 900 мм
Материал: сталь
Вес: 50 кг
Новогодний чехол на стул 02
Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
Пододеяльник 1.5 сп 147x210 см, бязь 125гр
Столик барный БМА24
Кресло офисное TopChairs Original, черное
Подвесной светильник Bowi
Подвесной светильник Farn
Подстолье Малевич №2
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло