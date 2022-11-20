1 коробка / 1 шт.
Габариты: 51x49x56
Вес брутто: 4,84 кг
Объем: 0,14 м3
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол 02
Чехол 42, габардин
Чехол 11, журавинка
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Чехол 45
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Чехол 30
Чехол 31
Чехол 32, журавинка
Чехол для стола 11
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Вертекс 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Хавьер 120
Стол Бристоль 120
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Секция стульев 01
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 41, журавинка
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Чехол 103
Чехол 104
X-Стул Бостон
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Подстолье чугунное 1236
Подстолье чугунное 1218
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул Era T с пюпитром
Стул Стандарт с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Narisawa
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Квини, розовый
Стул Квини, серый
Стул Кромвель, желтый
Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, синий
Стул Кромвель, фиолетовый
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Космос, серый ПУ
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Laval, золотой
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Купер белый
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер красный
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками
Стул Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Марс
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Стул Изо СТ
Кресло Балун PLZ-2
Кресло Балун Лайт
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул прозрачный Ванити серый
Стул прозрачный барный Фокс 75
Стул С-16, с подлокотниками
Стул Дублин золотая осина
Стул Дублин лепесток перца
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул барный Фокс 75 белый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул ЛТ С15382
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Eames M зеленый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий