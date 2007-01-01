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Настоящее фото товара Стул Версаль велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Версаль велюр черный
26 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Версаль велюр черный

Артикул: CH-020-045
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота935 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Версаль велюр черный ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота935 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья425 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес6.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.7 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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