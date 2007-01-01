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Настоящее фото товара Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак
33 оценки
42 690
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 1Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 2Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 3Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 4Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 5Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 6Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 7Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - фото 8
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Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак

Артикул: CH-027-903
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Армад – незаменимый предмет мебели в любом интерьере.

Раздвижной обеденный стол Армад - это современный стильный дизайн, функциональность, удобство и практичность.

Он спроектирован лучшими инженерами таким образом, чтобы обеспечить комфортную эргономичную посадку и долгий период эксплуатации.

Надежный металлический каркас в основании стола делает его устойчивым даже в разложенном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина26 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете БронзаБронза
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете ТитанТитан
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете СереброСеребро
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете ПиранПиран
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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Товар в корзине

Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак
Стол раздвижной Армад 1400х800, лдсп Дуб Галифакс табак
от 42 690
В корзине

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