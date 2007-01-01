Характеристики товара
Описание
Стол Армад – незаменимый предмет мебели в любом интерьере.
Раздвижной обеденный стол Армад - это современный стильный дизайн, функциональность, удобство и практичность.
Он спроектирован лучшими инженерами таким образом, чтобы обеспечить комфортную эргономичную посадку и долгий период эксплуатации.
Надежный металлический каркас в основании стола делает его устойчивым даже в разложенном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина26 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет