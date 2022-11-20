Характеристики товара
Описание
Размер: 1400х800х26мм (вставка 420мм)
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1400 мм
- Толщина26 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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Размер: 1400х800х26мм (вставка 420мм)
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