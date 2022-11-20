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Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Размер: 1400х800х26мм (вставка 420мм)

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1400 мм
  • Толщина26 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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