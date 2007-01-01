Характеристики товара
Описание
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: кожзам
Производство - Россия
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина575 мм
- Высота960 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5.9 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- НаполнительEL
- Материал каркасасталь
- Модификации стулакаретная стяжка
- Цветчерный
- Обивкакожзам
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа