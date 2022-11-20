Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Elbow черный - фото 1Стул полубарный Elbow черный - фото 2Стул полубарный Elbow черный - фото 3

Стул полубарный Elbow черный

Артикул: CH-053-447
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественных материалов. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 90017
2 280 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Настоящее фото товара Стул Лофт, каркас хром, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Лофт, каркас хром, серая экокожа

53
Настоящее фото товара Стул Elegance темный орех/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Elegance темный орех/ кремовый

82
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Чарли круг, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Чарли круг

98
Кресло Swan, бордоНастоящее фото товара Кресло Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Swan, бордо

52
В наличии 8 шт.
Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черныеНастоящее фото товара Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Роза, велюр желтый, спинка гобелен, ножки черные

53
Настоящее фото товара Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный

88
Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевыйНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул CHILLI SQUARE, серо-бежевый

84
Распродажа
Стул Бон, рогожка голубойНастоящее фото товара Стул Бон, рогожка голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 56524
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Бон, рогожка голубой

59
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, черный

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99045
84 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Орлеан большой

39
В наличии 31 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

49
В наличии 1 шт.
Стол Voland Bianco испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Voland Bianco испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от81 090
Оптовая цена

Стол Voland Bianco испанская керамика

36
В наличии 53 шт.
Распродажа
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

38
В наличии 1 шт.
Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
61 990
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый

52
В наличии 100 шт.
Стол Бран кантри орехНастоящее фото товара Стол Бран кантри орех, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Стол Бран кантри орех

65
В наличии 3 шт.
Стол обеденный Dino, орехНастоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 24 шт.
Стол Shot, круглыйНастоящее фото товара Стол Shot, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Стол Shot, круглый

50
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое деревоНастоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
23 99021
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

41
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол обеденный Strong Round 90х90 орехНастоящее фото товара Стол обеденный Strong Round 90х90 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Strong Round 90х90 орех

32
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул Бентвуд A-8145, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Бентвуд A-8145

30
Табурет РондоНастоящее фото товара Табурет Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена

Табурет Рондо

72
Настоящее фото товара Стул Венеция М3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Венеция М3

37
Настоящее фото товара Стул Kenner 131S микровелюр желтый/ ножки белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Kenner 131S микровелюр желтый/ ножки белый

52
Стул Turin, синий Настоящее фото товара Стул Turin, синий , произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стул Turin, синий

91
В наличии 5 шт.
Стул Kora 1 gray / blackНастоящее фото товара Стул Kora 1 gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora 1 gray / black

39
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёныйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный

85
В наличии 1 шт.
Распродажа
Кресло Артис серыйНастоящее фото товара Кресло Артис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 59010
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло Артис серый

55
В наличии 7 шт.
Стул VENA капучино, велюр, белый каркасНастоящее фото товара Стул VENA капучино, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул VENA капучино, велюр, белый каркас

64
New
Стул полубарный Elbow белый, коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Elbow белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Стул полубарный Elbow белый, коричневый

11
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Elbow черный
Стул полубарный Elbow черный
от 32 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99045
84 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Орлеан большой

39
В наличии 31 шт.
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

49
В наличии 1 шт.
Стол Voland Bianco испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Voland Bianco испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от81 090
Оптовая цена

Стол Voland Bianco испанская керамика

36
В наличии 53 шт.
Распродажа
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

38
В наличии 1 шт.