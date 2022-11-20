Стул барный Флекс велюр капучино
9 490 ₽13 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*67*78
Вес брутто: 15,400
Объем: 0,240
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