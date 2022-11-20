Стул барный Флекс велюр капучино

13 оценок

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Стул барный Флекс велюр капучино

4.3
9 490 ₽13 990 ₽
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Стул барный Флекс велюр бежевый
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Стул барный Флекс велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*67*78

Вес брутто: 15,400

Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота1150 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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