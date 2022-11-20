Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина800/1080 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Материал столешницыМДФ, шпон
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки30 кг
Новогодний чехол на стул 01
Стул Стандарт +
Стол Металл
Стол Лидер 2, 2000x900
Ковер AGATA LUXURY BLUE 300 x 400
Ковер AGATA LUXURY BLUE 133 x 190
Ковер AGATA LUXURY BLUE 160 x 230
Ковер AGATA LUXURY BLUE 200 x 290
Ковер AGATA LUXURY BLUE 240 x 340