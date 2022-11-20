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Стол АРКОС 7-1 - фото 1

Стол АРКОС 7-1

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800/1080 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Материал столешницыМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки30 кг

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