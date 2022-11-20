Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый, серый
Стул Connor Lux бархат винно-красный
Стул Connor Lux бархат пудровый
Стул Connor Lux бархат светло-серый
Стул Connor Lux бархат зелёный
Стул Connor Lux бархат бежевый
Стул Hunt с подлокотниками бархат синий
Стул Hunt с подлокотниками бархат светло-серый
Стул Hunt с подлокотниками бархат пепельно-бежевый
Стул Hunt с подлокотниками бархат зелёный
Стул Hunt с подлокотниками бархат красный
Стул Hunt с подлокотниками бархат пудровый
Стул Hunt с подлокотниками бархат антрацит
Стул Hunt с подлокотниками бархат коричневый
Стул Hunt с подлокотниками бархат бежевый
Стул Hunt с подлокотниками бархат серый
Стул Olys, велюр синий, ножки металл 30 x 20