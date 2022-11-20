Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.
2 коробки / 2 шт
Габариты: 56*55*151
1короб: 56*55*51
2короб: 49*49*100
Вес брутто: 23
1короб: 12
2короб: 11
Объем: 0,4
1короб: 0,16
2короб: 0,24
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3
- Вес упаковки23 кг