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Стул барный Ститч, вельвет серый - фото 1Стул барный Ститч, вельвет серый - фото 2Стул барный Ститч, вельвет серый - фото 3Стул барный Ститч, вельвет серый - фото 4

Стул барный Ститч, вельвет серый

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Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной велюровой ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.

2 коробки / 2 шт
Габариты: 56*55*151
1короб: 56*55*51
2короб: 49*49*100
Вес брутто: 23
1короб: 12
2короб: 11
Объем: 0,4
1короб: 0,16
2короб: 0,24

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Основные характеристики

  • Высота1090 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина420 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Вес упаковки23 кг

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