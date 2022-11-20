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Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 1Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 2Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 3Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 4Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 5Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 6Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный - фото 7

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, черный

Артикул: CH-052-742
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.354 м3

Вес брутто: 26 кг

Размер упаковки: 450х640х1230 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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