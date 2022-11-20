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Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

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Характеристики товара

Описание

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

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Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой — выполненные заказы

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