Фотография Стол Океаник, 120х80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Океаник, 120х80

4.3
Оптовая цена
26 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Океаник, 120х80
Стол Океаник, 120х80
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Стол Океаник, 120х80

4.3
26490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Ширина1200 мм
  • Вес15 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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