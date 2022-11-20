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Стул Sorbus, серый/ графит - фото 1

Стул Sorbus, серый/ графит

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3

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