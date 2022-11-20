Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина440 мм
- Глубина570 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул КАБРИОЛЬ 14
Стул Текс, белый
Стул Ральф рогожка бежевый
Стул Барбара NEW велюр терракотовый
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Орион золотой, пластиковый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло