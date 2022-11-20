Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|1600
|1200
|750
|40
|массив сосны
|65
|22190
|1500
|1200
|750
|40
|массив сосны
|62
|21390
|1400
|1000
|750
|40
|массив сосны
|52
|17990
|1300
|1000
|750
|40
|массив сосны
|50
|17290
|1200
|800
|750
|40
|массив сосны
|41
|14390
|1100
|800
|750
|40
|массив сосны
|40
|13890
|1600
|1200
|750
|40
|массив дуба
|79
|53890
|1500
|1200
|750
|40
|массив дуба
|75
|49990
|1400
|1000
|750
|40
|массив дуба
|62
|41190
|1300
|1000
|750
|40
|массив дуба
|60
|38890
|1200
|800
|750
|40
|массив дуба
|48
|30190
|1100
|800
|750
|40
|массив дуба
|46
|28390
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