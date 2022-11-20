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Стол Грантем - фото 1Стол Грантем - фото 2

Стол Грантем

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Высота: 77 см


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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
1600 1200 750 40 массив сосны 65 22190
1500 1200 750 40 массив сосны 62 21390
1400 1000 750 40 массив сосны 52 17990
1300 1000 750 40 массив сосны 50 17290
1200 800 750 40 массив сосны 41 14390
1100 800 750 40 массив сосны 40 13890
1600 1200 750 40 массив дуба 79 53890
1500 1200 750 40 массив дуба 75 49990
1400 1000 750 40 массив дуба 62 41190
1300 1000 750 40 массив дуба 60 38890
1200 800 750 40 массив дуба 48 30190
1100 800 750 40 массив дуба 46 28390

Варианты столешницы

Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Грантем - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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