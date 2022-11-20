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Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 1Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 2Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 3Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 4Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 5Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 6Стул Венера вращающийся велюр коричневый - фото 7

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий материал.
Прочные ножки, покрытые краской в черном цвете, выполнены из металла, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес8.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1340 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки605 мм
  • Объём упаковки0.49 м3
  • Вес упаковки37 кг

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